Der Germinator
Folge vom 26.03.2024: Episode 2
45 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 12
Manfred Gilow will seinem unerfahrenen Schützling so viel beibringen wie möglich. Dazu bietet sich in dem kleinen Ort Estancia in New Mexico schon bald die Gelegenheit. Nach einem versuchten Einbruch in einem Seniorenheim führt der junge Polizist David zum ersten Mal eigenständig eine Befragung durch. Danach besprechen die Gesetzeshüter beim wöchentlichen Teammeeting anstehende Aufgaben. Und in einer Wohnwagensiedlung hat ein Mann offenbar zu viel Schmerzmittel und Alkohol konsumiert. Er wird für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.