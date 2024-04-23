Der Germinator
Folge vom 23.04.2024: Episode 6
44 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Manfred Gilow und Deputy Sheriff Ernesto Giron suchen im Rio Arriba County nach einer verdächtigen Person. Dabei ist Vorsicht geboten, denn der Mann ist möglicherweise bewaffnet. Die Gesetzeshüter befragen die Mitarbeiter:innen von Tankstellen und Geschäften nach Hinweisen. In dem weitläufigen Gebiet können sie den potenziellen Missetäter aber nicht ausfindig machen. Der nächste Funkspruch führt die Cops zu einem Mann, der allein auf einer Landstraße herumwandert. Und bei einem Streit zwischen zwei Schwestern treten die Polizisten als Schlichter auf.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.