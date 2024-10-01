Der Germinator
Folge vom 01.10.2024: Episode 1
43 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12
Die Einsatzzentrale informiert Deputy Steve Binns und Manfred Gilow über einen Mann gegen den ein Haftbefehl vorliegt. Dem Schuldner droht in Española wegen eines unbezahlten Strafzettels ein Aufenthalt im Gefängnis. Der Fall zeigt die bittere Realität vieler Menschen im US-Bundesstaat New Mexico auf. Eine Grundstückseigentümerin in einer Gegend, die für Gewalt und Drogenkonsum bekannt ist, muss ebenfalls mit Konsequenzen rechnen. Und bei Verkehrskontrollen versuchen die Gesetzeshüter negativen Einstellungen gegenüber der Polizei entgegenzuwirken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.