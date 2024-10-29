Der Germinator
Folge vom 29.10.2024: Episode 5
45 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12
Die Gesetzeshüter sollen im Rio Arriba County im US-Bundesstaat New Mexico einen mutmaßlichen Straftäter dingfest machen, gegen den ein Haftbefehl vorliegt. Der Mann hat angeblich Kinderpornografie hergestellt und verkauft. Manfred Gilow und seine Kollegen machen sich nach einem kurzen Briefing gemeinsam mit einem SWAT-Team auf den Weg zum Einsatzort. Doch die Metalltür des Hauses ist zu dick, um sie aufzubrechen. Und plötzlich fällt im Gebäude ein Schuss. Bei einem Sporttest feuert der „Germinator“ in dieser Folge obendrein junge Polizeirekruten an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.