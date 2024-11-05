Der Germinator
Folge vom 05.11.2024: Episode 6
44 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12
In Española kochen bei einem Nachbarschaftsstreit die Emotionen hoch. Mieter und Vermieter machen sich gegenseitig Vorwürfe und stellen Forderungen. Manfred Gilow und Nicolas Diaz versuchen an Ort und Stelle zu vermitteln, damit im Rio Arriba County niemand zu Schaden kommt. Danach suchen die Cops auf einem Grundstück nach einem Ladendieb. Und im „El Ozo“-Fall bekommen die Gesetzeshüter einen entscheidenden Hinweis. Ein Staatspolizist hatte Sichtkontakt mit dem mutmaßlichen Mörder. Klicken nach wochenlangen Ermittlungen endlich die Handschellen?
