Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Germinator

Episode 3

DMAXFolge vom 15.10.2024
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

Der Germinator

Folge vom 15.10.2024: Episode 3

45 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12

Deputy Marcus Martinez und seine Kollegen suchen nach einem mutmaßlichen Straftäter mit dem Spitznamen „El Ozo“, gegen den ein Haftbefehl wegen fahrlässiger Tötung vorliegt. Die Polizisten entdecken ein Fahrzeug, das zur detaillierten Beschreibung passt. Daraufhin nehmen die Beamten umgehend die Verfolgung auf. Manfred Gilow soll derweil in New Mexico seine Treffsicherheit unter Beweis stellen. SWAT-Ausbilder führen mit dem „Germinator“ eine Waffenschulung durch. Bei Tag und bei Nacht: Kann der deutsche Auswanderer beim Qualifikationsschießen punkten?

Alle verfügbaren Folgen