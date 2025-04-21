Der Kommissar
Folge 12: Tod eines Landstreichers
60 Min.Ab 12
Unterhalb einer kleinen Brücke wird die Leiche eines alten Landstreichers gefunden. Äußere Verletzungen und eine Schädelfraktur weisen darauf hin, dass der Mann nicht an dieser Stelle gestorben sein kann. Kommissar Keller lässt seine Assistenten im nahegelegenen Ort Nachforschungen anstellen. Ergebnislos. Fast gleichzeitig aber meldet die Landpolizei in einem Routinebericht von vier Landstreichern, die, wenige Kilometer von der Fundstelle entfernt, überprüft wurden. Sie sind der Polizei später noch einmal aufgefallen, aber es fehlt der alte Kitsch.
Der Kommissar
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises