Der Kommissar

Die Nacht mit Lansky

KultKrimiStaffel 6Folge 9
Folge 9: Die Nacht mit Lansky

58 Min.Ab 12

Einmal im Monat lädt Robert Heines seinen Chef und seine Kollegen bei sich zu Hause ein. Normalerweise unterhält man sich über alles Mögliche, diesmal aber wird das Zusammentreffen dienstlich: Frau Lansky, die Nachbarin von Heines, bittet um Hilfe, weil ihr Mann in einem Zustand nach Hause gekommen ist, der Schlimmes befürchten lässt.

