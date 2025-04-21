Sonderbare Vorfälle im Hause von Professor S.Jetzt kostenlos streamen
Der Kommissar
Folge 2: Sonderbare Vorfälle im Hause von Professor S.
61 Min.Ab 12
Diesmal muss die Mordkommission einen besonders schwierigen Fall klären: Es gibt kein Motiv und deshalb auch keinen Hinweis auf den möglichen Täter. Aber etwas macht Kommissar Keller stutzig: Der Psychiater, Professor Steger, weigert sich allzu hartnäckig, Auskunft über seine Patienten zu geben. Nach Ansicht der Kripo hat das nichts mehr mit der ärztlichen Schweigepflicht zu tun. Erst einige besondere Vorfälle locken den Professor aus seiner Reserve. Dadurch bekommt Kommissar Keller den Schlüssel zur Lösung dieses Falles in die Hand.
