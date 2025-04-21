Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kommissar

Herr und Frau Brandes

KultKrimiStaffel 6Folge 5
Herr und Frau Brandes

Herr und Frau BrandesJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 5: Herr und Frau Brandes

59 Min.Ab 12

Das Ehepaar Brandes hat sich auf einen einsam gelegenen Bauernhof zurückgezogen. Ihr Sohn ist infolge einer Hirnhautentzündung in seiner Entwicklung stark zurückgeblieben. Eine eigens engagierte Kinderpflegerin soll alle täglichen Aufregungen von ihm fernhalten. Das gelingt aber nur bis zu dem Tag, an dem die Mordkommission erscheint: Ganz in der Nähe des Hauses ist ein junger Mann erschossen worden! Natürlich vermutet Kommissar Keller sofort Zusammenhänge, aber bei aller Bereitschaft zur Mitarbeit ist das Ehepaar Brandes nicht bereit, private Probleme mit ihm zu erörtern. Erst ein scheinbar banaler Hinweis klärt Kommissar Keller über die Hintergründe dieses problematischen Falles auf.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen