Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

sixxStaffel 6Folge 1vom 01.09.2024
Folge 1: Gylly, Albert und Barney

47 Min.Folge vom 01.09.2024Ab 12

Dr. Fitzpatrick muss sich um einen besonderen Notfall kümmern: Der vierjährige Beagle-Mops-Mischling Barney wurde von einem Bus angefahren und sein Bein befindet sich in schlechtem Zustand. Der Tierarzt entwickelt ein speziell angefertigtes Implantat, das den Knöchel des Vierbeiners von innen heraus stützen soll. Auch Welpe Gylly ist auf Noels innovative Techniken angewiesen - denn der junge Labrador benötigt eine neue Schulter.

sixx
