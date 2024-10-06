Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

sixxStaffel 6Folge 9vom 06.10.2024
46 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12

Hündin Lola ist Mikes ganzer Stolz. Die zehnjährige Beagle-Dame hat mit Schmerzen in den Beinen zu kämpfen. Kann Dr. Fitzpatrick herausfinden, was dem Vierbeiner wirklich fehlt? Derweil warten auch Jon und Helen mit Labrador Brandi in der Praxis auf eine schnelle Behandlung. Die Hündin leidet an Knochenkrebs und könnte deshalb sogar ein Bein verlieren. Nun setzen ihre Besitzer alle Hoffnungen in die Ärzte.

