sixxStaffel 6Folge 7vom 22.09.2024
Die fünfjährige französische Bulldogge Hagar kann plötzlich nicht mehr laufen. Schafft es Noel, die Ursache für ihre Beschwerden zu finden? Welpe Loki hingegen leidet an einer angeborenen Ellbogenfehlstellung. Diese soll nun schnellstmöglich korrigiert werden. Und Katze Nutty hat mit einer ungewöhnlichen Verletzung am Bein zu kämpfen.

