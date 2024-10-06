Bear, Bluebell und HenryJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 8: Bear, Bluebell und Henry
47 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12
Der 95 Kilo schwere Bear hat eine Bänderverletzung am Hinterbein und kann seitdem kaum laufen. Dr. Fitzpatrick kümmert sich um den tapferen Vierbeiner und seine Besitzerin Sarah. Außerdem erreicht die Praxis ein Notfall, denn eine Siam-Katze wurde von einem Auto angefahren. Noel untersucht die dreijährige Bluebell, die an Hüfte und Hinterbein schwer verletzt wurde. Und Golden Retriever Henry leidet an einer kaputten Bandscheibe.
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021