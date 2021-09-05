Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Episode 1

sixxStaffel 6Folge 1vom 05.09.2021
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 1: Episode 1

46 Min.Folge vom 05.09.2021Ab 6

Hundetrainer André Vogt empfängt seine Klasse zu Schulbeginn in einem nagelneuen Loft mit angrenzendem Wald. Hier können die Welpen spielerisch lernen und sich so richtig austoben. Dabei halten André nicht nur der zwölf Wochen alte Beagle-Bulldoggen-Mischling Watson und das quirlige Pomeranian-Mädchen Luna auf Trab. Auch Schäferhund-Husky-Mischling Ace, der sich nur ungern an der Leine halten lässt, ist diesmal mit von der Partie.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen