Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 5: Episode 5
46 Min.Folge vom 10.10.2021Ab 6
Diesmal sollen die Welpen lernen, auf einen kurzen Pfiff zu folgen. Ace und Emilio zeigen ihren Klassenkameraden, wie gut sie dieses Kommando beherrschen. Bei einem Ausflug auf dem Wasser kann Pomeranian-Mädchen Luna punkten. Doch dann gerät einer ihrer Mitschüler in seinem Boot ins Straucheln.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen