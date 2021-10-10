Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Episode 5

sixxStaffel 6Folge 5vom 10.10.2021
Episode 5

Episode 5Jetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 5: Episode 5

46 Min.Folge vom 10.10.2021Ab 6

Diesmal sollen die Welpen lernen, auf einen kurzen Pfiff zu folgen. Ace und Emilio zeigen ihren Klassenkameraden, wie gut sie dieses Kommando beherrschen. Bei einem Ausflug auf dem Wasser kann Pomeranian-Mädchen Luna punkten. Doch dann gerät einer ihrer Mitschüler in seinem Boot ins Straucheln.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen