Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Episode 7

sixxStaffel 6Folge 7
Episode 7

Episode 7Jetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 7: Episode 7

46 Min.Ab 6

André Vogt lehrt die Hundewelpen coole Tricks, die besonders viel Spaß bringen. Während die einen die sportliche Einheit lieben, ist Hündin Luna ganz und gar nicht begeistert von der Übung. Beim Straßentraining kann sie jedoch ihr Können unter Beweis stellen und ihren Mitschülern die Show stehlen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen