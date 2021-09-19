Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 3: Episode 3
46 Min.Folge vom 19.09.2021Ab 6
André Vogt testet, wie die quirligen Welpen auf Katzen reagieren. Außerdem geht es gemeinsam mit Herrchen und Frauchen zum Hunde-Yoga. Doch die Übungen bereiten dem ein oder anderen Vierbeiner Probleme. Und auch das Training mit André, bei dem es darum geht, innerhalb einer Begrenzung zu bleiben, fällt so manchem Schüler schwer.
