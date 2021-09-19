Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Episode 3

sixxStaffel 6Folge 3vom 19.09.2021
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 3: Episode 3

46 Min.Folge vom 19.09.2021Ab 6

André Vogt testet, wie die quirligen Welpen auf Katzen reagieren. Außerdem geht es gemeinsam mit Herrchen und Frauchen zum Hunde-Yoga. Doch die Übungen bereiten dem ein oder anderen Vierbeiner Probleme. Und auch das Training mit André, bei dem es darum geht, innerhalb einer Begrenzung zu bleiben, fällt so manchem Schüler schwer.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen