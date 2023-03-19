Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 2: Ein Ausflug ins Grüne
45 Min.Folge vom 19.03.2023Ab 6
Die Schützlinge von André Vogt dürfen in einem raffinierten Parcours Mut und Geschick unter Beweis stellen. Außerdem bekommt die Klasse Besuch von einem ehemaligen Schüler, der seine erlernten Fähigkeiten nach wie vor mit Bravour beherrscht. Bei einem Ausflug ins Grüne sind die Spürnasen der jungen Vierbeiner gefragt. Denn hier gilt es, ein besonders Training für Jagdhunde zu absolvieren.
