sixxStaffel 7Folge 7vom 12.06.2022
46 Min.Folge vom 12.06.2022Ab 6

André Vogt erteilt seinen Schülern eine Lektion, wie sie sich sicher im Straßenverkehr verhalten. Dabei hat sich der Trainer auch eine Übung für Herrchen und Frauchen überlegt. Außerdem macht sich André auf den Weg zu Energiebündel Giolina, die lernen muss, Gästen gegenüber ihr Temperament zu zügeln. In der Zwischenzeit testen die übrigen Vierbeiner einen Futterautomaten.

sixx
