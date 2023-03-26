Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 4: Prominenter Besuch
46 Min.Folge vom 26.03.2023Ab 6
Beim Klassenausflug dürfen die Welpen ihre Spürnasen einsetzen und den richtigen Riecher unter Beweis stellen. Denn heute absolvieren die Fellnasen ein spannendes Sprengstofftraining. Außerdem erteilt André Vogt seinen Schülern eine neue Lektion, bei der sie lernen, in ihr Körbchen zu gehen. Und die Vierbeiner bekommen prominenten Besuch von Moderatorin Panagiota Petridou, die ihren Welpen Emma mitgebracht hat.
Weitere Folgen in Staffel 7
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen