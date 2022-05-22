Tag 5 in Deutschlands süßester SchulklasseJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 5: Tag 5 in Deutschlands süßester Schulklasse
46 Min.Folge vom 22.05.2022Ab 6
Heute auf dem Stundenplan: Stadttraining! Die Welpenklasse ist zu Besuch auf der Düsseldorfer Königsallee und hält ihre Herrchen und Frauchen dabei ordentlich auf Trab. Kein Wunder, schließlich warten in dieser belebten Umgebung einige ungewohnte Gerüche und Versuchungen auf die kleinen Vierbeiner. Außerdem steht eine wichtige Lektion an: Das Giftködertraining.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen