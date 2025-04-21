Derrick
Folge 10: Hoffmanns Höllenfahrt
Bis zu dem Abend im Frühjahr, als er zufällig die leicht beschwipste, von einer Party nach Hause radelnde Nachbarstochter Anneliese trifft, ist der Fernsehtechniker Richard Hoffmann ein treusorgender, liebenswerter Familienvater. Von der Stunde der folgenschweren Begegnung an aber hat Herr Hoffmann keine ruhige Minute mehr. Und Oberinspektor Derrick muß sich zusammen mit seinem Assistenten Harry Klein um den Mord an einem jungen Mädchen kümmern, dessen Leiche auf dem städtischen Müllabladeplatz gefunden wird.
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises