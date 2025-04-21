Derrick
Folge 8: Zeichern der Gewalt
59 Min.Ab 12
Als Rechtsanwalt Rieger an diesem Abend sein Büro verlassen will, erreicht ihn ein Anrufer, der ihn auffordert, dem Untersuchungsgefangenen Günter Hausmann eine Pistole ins Gefängnis zu bringen. Da Frau Rieger in der Gewalt von Gangstern ist, bleibt dem Anwalt keine andere Wahl, als dem Befehl Folge zu leisten. Wenig später geht bei Oberinspektor Derrick im Polizeipräsidium die Meldung ein, daß ein Justizwachtmeister von dem ausgebrochenen Untersuchungshäftling Hausmann erschossen worden ist. Sofort setzt er den gesamten Fahndungsapparat der Polizei in Bewegung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises