Derrick
Folge 3: Stiftungsfest
59 Min.Ab 12
Eine Liedertafel feiert in einem Hotel ihr 75jähriges Bestehen. Vor allem August Bark zeigt sich von Gesang und Alkohol äußerst animiert. Schließlich wagt er sogar ein Tänzchen mit Irene Eppler, der Freundin seines Sohnes. Wenig später wird Irene erdrosselt aufgefunden. Derrick versucht, die Ereignisse des Abends zu rekonstruieren.
