Derrick
Folge 4: Mitternachtsbus
60 Min.Ab 12
Helga Landau, Kellnerin in einem dörflichen Gasthaus, kehrt ganz niedergeschlagen mit dem letzten Bus aus München zurück: Ihr Arzt hat ihr eröffnet, daß sie schwanger ist. Obwohl sie weiß, daß Erich Holler, Wirtssohn und Vater ihres Kindes, sie nicht heiraten wird, entschließt sie sich, das Kind zu behalten. Von einem Spaziergang, bei dem die beiden eine ernsthafte Aussprache haben, kommt Helga nicht mehr zurück. Oberinspektor Derrick kann bei der Aufklärung dieses Mordfalles seine Emotionen nicht außen vor lassen. Angewidert von der Brutalität des Verbrechens macht er sich mit nie gekanntem Zorn an die Aufklärung.
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises