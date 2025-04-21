Derrick
Folge 1: An einem Montagmorgen
59 Min.Ab 12
Überfall auf eine Bank. Als ein Kunde einem der drei Gangster die Maske vom Gesicht reißt, wird er niedergeschossen. Doch mit Hilfe der Kamera im Schalterraum kann Derrick den Kriminellen Koller als den Mörder identifizieren. Die Spur führt zum Haus der Witwe Heilmann.
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises