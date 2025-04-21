Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Das absolute Ende

KultKrimiStaffel 10Folge 5
Folge 5: Das absolute Ende

59 Min.Ab 12

Der Mord an der jungen Herta Kolka beschäftigt Inspektor Derrick und seinen Assistenten Klein. Der Mörder ist im Bekanntenkreis von Herta Kolka zu suchen, doch bevor Derrick erte Ergebnisse vorweisen kann, geschieht ein zweiter Mord, diesmal ist Hertas Vater das Opfer.

