Folge 15: Anruf in der Nacht
58 Min.Ab 12
Pfarrer Gerres wird nachts ins Krankenhaus zu einem Schwerverletzten gerufen. Der Todkranke, vertraut dem Pfarrer eine persönliche Angelegenheit an. In derselben Nacht verläßt Anton Gerres nochmals das Haus, nachdem er ein kurzes Telefongespräch geführt hat. Am nächsten Morgen wird der Pfarrer erstochen aufgefunden.
