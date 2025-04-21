Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Kein Risiko

KultKrimiStaffel 11Folge 12
Kein Risiko

Kein RisikoJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 12: Kein Risiko

60 Min.Ab 12

Frau Weimann überredet ihren durch einen Autounfall schwerverletzten Bruder Roland, eine sich in seinem Besitz befindliche Pistole bei der Polizei abzuliefern. Roland Weimann gesteht Oberinspektor Derrick, daß ihm von einem Fremden eine hohe Geldsumme geboten wurde, wenn er eine ihm unbekannte Person erschießen würde. Nähere Angaben über seinen dubiosen Auftraggeber, von dem die Waffe stamme, könne er nicht machen. Am anderen Tag werden Derrick und sein Assistent Harry Klein zu einem Mord gerufen. Die Umstände passen in das Raster des Falles Weimann.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen