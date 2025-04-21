Derrick
Folge 15: Das Piräus-Abenteuer
60 Min.Ab 12
Stewardess Hanna Reimers ist beunruhigt. Vor drei Monaten hatte sie in Athen von einem Fremden einen Koffer entgegengenommen, den sie in Deutschland einem gewissen Dr. Stein übergeben sollte. Noch vor dem Abflug kamen ihr Bedenken. Sie öffnete das Gepäckstück und fand darin Heroin, das sie in ihrer Panik ins Waschbecken schüttete. Die junge Frau sucht Hilfe bei Harry Klein.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises