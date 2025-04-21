Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Da läuft eine Riesensache

KultKrimiStaffel 11Folge 14
Da läuft eine Riesensache

Derrick

Folge 14: Da läuft eine Riesensache

60 Min.Ab 12

Nach 25 Jahren der Trennung sehen sich Cousin und Cousine im Haus ihres Onkels wieder, der unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist. Sie erben sein ansehnliches Vermögen. Da Mörder und Motiv unbekannt sind, geht Derrick der Frage nach, ob eventuell die beiden Nutznießer, entweder allein oder zusammen, in den Fall verstrickt sind.

