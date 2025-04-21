Derrick
Folge 3: Die Nacht des Jaguars
59 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird tot in einer Telefonzelle aufgefunden. Der Schwiegervater des Opfers, Dr. Trabuhr, läßt kein gutes Haar an der Frau seines Sohnes Albert. Trotz vehementer Parteinahme des Vaters für seinen Sohn hat dieser kein Alibi für die Tatzeit vorzuweisen.
