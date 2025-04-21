Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Ein unheimliches Haus

KultKrimiStaffel 4Folge 11
Ein unheimliches Haus

Ein unheimliches Haus

Derrick

Folge 11: Ein unheimliches Haus

59 Min.Ab 12

Aufgrund bitteren Mandelgeruchs im Zimmer der plötzlich verstorbenen alten Dame weigert sich der Hausarzt, einen Totenschein auszustellen und schaltet die Kriminalpolizei ein. Sein Verdacht bestätigt sich. Der Tee, den die begüterte Ferienhausbesitzerin am Nachmittag getrunken hatte, war mit Blausäure vergiftet.

