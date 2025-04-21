Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Tandem

KultKrimiStaffel 4Folge 13
Tandem

TandemJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 13: Tandem

60 Min.Ab 12

Von seiner Stammkneipe aus ruft Ewald Bienert seine Frau an. Der Hörer wird abgenommen - aber es meldet sich niemand. Voll böser Ahnungen rast Bienert zu seiner Wohnung. Dort findet er seine Frau, ermordet. Derrick entwickelt eine Theorie, an die er anfangs selbst nicht so recht glaubt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen