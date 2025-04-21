Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ute und Manuela

KultKrimiStaffel 4Folge 6
Folge 6: Ute und Manuela

59 Min.Ab 12

Egon Sebald, von seinen Freunden "Blacky" genannt, wird von einer anonymen Anruferin aus einer Diskothek gelockt und dann erschossen. Oberinspektor Derrick konzentriert seine Ermittlungen auf die geheimnisvolle Person, die mit ihrem Anruf den jungen Mann in die Tiefgarage zu seinem Auto lockte. Ihm liegt eine Zeugenaussage der Sozialhelferin Ute vor, die Blackys ehemaliger Freundin Manuela für die Mordzeit ein einwandfreies Alibi verschafft. Doch Russa, einer aus der Clique des Ermordeten, glaubt es besser zu wissen. Hinter dem Rücken der Polizei versucht er, Ute in die Enge zu treiben.

KultKrimi
