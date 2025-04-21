Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Abitur

KultKrimiStaffel 4Folge 7
Abitur

AbiturJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 7: Abitur

60 Min.Ab 12

Landarzt Dr. Becker möchte, daß sein Sohn Robert einmal seine Praxis übernimmt. Aber zunächst muß der junge Mann das Abitur machen. Deshalb engagiert Dr. Becker den jungen Assessor Hofer, der Robert auf die Prüfung vorbereiten soll. Eines Nachts überfährt Hofer einen Passanten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen