Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 11.05.2021: Folge 32
44 Min.Folge vom 11.05.2021Ab 12
Frank, Tom und René reparieren in Mitteldeutschland alte Turmuhren und Glockenspiele. In dieser Folge wartet das Trio das 84 Meter hohe Wahrzeichen der Stadt Halle an der Saale. Der „Rote Turm“ beherbergt Europas größtes Turmglockenspiel. Siggi bricht derweil mit dem Radlader in Richtung Steinbruch auf. Dort schafft der Facharbeiter Rohstoff-Nachschub für die Ziegelsteinproduktion heran. Und Mesut und Andreas krempeln im hessischen Fulda die Ärmel hoch. Die fleißigen Helfer sammeln auf den Bürgersteigen einer Hauptverkehrsader zehn Tonnen Sperrmüll ein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.