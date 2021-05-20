Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 20.05.2021: Folge 38
45 Min.Folge vom 20.05.2021Ab 12
Hagen bringt bei 1100 Grad Stahl zum Glühen. In dieser Folge stellt der Schmied in Oberfranken mit seinen Arbeitskollegen handgefertigte Spaten her. Stefan und Wojciech saugen unterdessen vom Grund eines Weihers in Mönchengladbach Schlamm ab. Die Männer wollen verhindern, dass das Gewässer „umkippt“. Aber als plötzlich der Motor streikt, gerät der Zeitplan des Duos in Gefahr. Und Andrei sorgt im modernsten Tomatengewächshaus Deutschlands für perfektes Rotlicht. Der Betriebsleiter kümmert sich obendrein um die automatischen Bewässerungsanlagen.
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.