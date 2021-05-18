Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 18.05.2021: Episode 36
44 Min.Folge vom 18.05.2021Ab 12
In Waren an der Müritz ist Präzisionsarbeit gefragt. Dort gießen Patrick und seine Kollegen eine fast acht Meter große Schiffsschraube aus Metall. Valeska versorgt unterdessen einen kranken Rinderbullen. Die Tierärztin betreut in Mittelfranken rund 30 Bauernhöfe. Wenn die Landwirte in der Gemeinde Burghaslach ihre Hilfe benötigen, ist sie rund um die Uhr zur Stelle. Und Thomas, Phillip und Florian montieren Schutzplanken an einer Landstraße in Wollmar. Solche Maßnahmen tragen zur Verkehrssicherheit bei und reduzieren die Anzahl schwerer Unfälle.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.