Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 14.05.2021: Folge 34
44 Min.Folge vom 14.05.2021Ab 12
Baumpfleger Jörg pflanzt mit seinem Team eine 35 Jahre alte Eiche um. Dabei kommt in dieser Folge ein elf Meter langes Spezialfahrzeug zum Einsatz. Abteilungsleiter Markus koordiniert derweil die Reparaturarbeiten in einer Papierfabrik, während sein Arbeitskollege Jürgen die Produktionsabläufe bei der Herstellung von Wellpappenrohpapier überwacht. Und auf einer Großbaustelle werden die mobilen Toiletten ausgetauscht. Matthias leistet mit dem Fäkaliensauger und dem Hochdruckreiniger ganze Arbeit. Danach wird alles gründlich desinfiziert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.