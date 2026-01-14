Die Abenteuer von Max & Molly
Folge 1: Gestrandet
27 Min.Folge vom 14.01.2026
Pinguin Max wird auf die große Reise vom Nord zum Südpol geschickt. Auf der anderen Seite der Welt ist das Känguruhmädchen Molly auf Abenteuersuche. Zwischen den beiden Reiserouten liegt die Knubbelsinsel, deren Bewohner noch nichts von ihrem Besuch ahnen.
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0