Die Abenteuer von Max & Molly
Folge 3: Der Energiekristall
27 Min.Folge vom 14.01.2026
Max und Molly untersuchen die schillernde Riesenbanane auf der neuen Nachbarinsel, die sich als ein flugtaugliches Gefährt entpuppt. Doch woher erhalten "Bananobile" ihre Energie? Der kleine Roboter wird schnell fündig.
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0