Die Abenteuer von Max & Molly
Folge 12: Die Dschungelexpedition
27 Min.Folge vom 14.01.2026
Miss Elli träumt von einem Dschungel auf der Knubbelsinsel. Buchstabiene steht ihr mit gutem Rat zur Seite. Aber Ellis Traum erleidet das gleiche Schicksal wie ihr Leuchtturmschlüssel.
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0