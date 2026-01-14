Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Abenteuer von Max & Molly

Die Entdeckung

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
Die Entdeckung

Die EntdeckungJetzt kostenlos streamen

Die Abenteuer von Max & Molly

Folge 2: Die Entdeckung

28 Min.Folge vom 14.01.2026

Kaum sind Max und Molly auf der Knubbelsinsel gelandet, wird diese von einem heftigen Erdbeben heimgesucht. Glücklicherweise erleidet niemand größeren Schaden. Durch die Erdbewegungen hat die Knubbelsinsel noch eine Schwester bekommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Abenteuer von Max & Molly
Studio 100 International
Die Abenteuer von Max & Molly

Die Abenteuer von Max & Molly

Alle 1 Staffeln und Folgen