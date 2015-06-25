Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Band

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 25.06.2015
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Die Band

Folge 1: Folge 1

94 Min.Folge vom 25.06.2015Ab 12

Zum ersten Mal treffen die 20 Musiker aufeinander. Ihre Aufgabe: vier Bands formieren und Songs für den ersten Gig einstudieren. Für die Keyboarder steht eine London-Reise zu Jamie Cullum an, ehe es in Barcelona zum ersten Gig vor Publikum kommt. Und die Gitarristen müssen sich in der "Band Action" mitsamt Instrument auf einem Speedboot beweisen. Welcher Keyboarder und welcher Gitarrist müssen "Die Band" verlassen? Die Musiker stehen vor der ersten Entscheidung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Band
ProSieben

Die Band

Alle 1 Staffeln und Folgen