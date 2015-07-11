Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Band
ProSieben Staffel 1 Folge 3 vom 11.07.2015
Je ein Keyboarder, ein Gitarrist, ein Drummer und ein Bassist wurden bereits von den anderen Musikern nach Hause geschickt; nun stellen die 16 verbliebenen Musiker neue Bands zusammen, um die beste Konstellation zu finden. Die Gitarristen erleben ein "Meet the Star" mit Limp-Bizkit-Gitarrist Wes Borland, für die Keyboarder geht es bei der "Band Action" namens "House Running" hoch hinaus. Am Ende müssen die Musiker entscheiden, welcher Keyboarder und welcher Gitarrist gehen müssen.

