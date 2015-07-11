Staffel 1Folge 3vom 11.07.2015
Die Band
96 Min.Ab 12
Je ein Keyboarder, ein Gitarrist, ein Drummer und ein Bassist wurden bereits von den anderen Musikern nach Hause geschickt; nun stellen die 16 verbliebenen Musiker neue Bands zusammen, um die beste Konstellation zu finden. Die Gitarristen erleben ein "Meet the Star" mit Limp-Bizkit-Gitarrist Wes Borland, für die Keyboarder geht es bei der "Band Action" namens "House Running" hoch hinaus. Am Ende müssen die Musiker entscheiden, welcher Keyboarder und welcher Gitarrist gehen müssen.
Genre:Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tresor TV