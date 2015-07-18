Staffel 1Folge 4vom 18.07.2015
Die Band
Folge 4
97 Min.Ab 12
Heute stehen die Sänger Jenniver, Feli, Laura und Engst im Fokus, und die Musiker müssen sich letztmals entscheiden, welcher Gitarrist, Bassist, Keyboarder und Drummer gehen muss. Nachdem feststeht, wer die Instrumente spielt, bleibt die finale Entscheidung: Wer wird Kopf von "Die Band"?
Die Band
Genre:Musik, Unterhaltung
© Tresor TV