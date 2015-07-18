Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Band

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 18.07.2015
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Die Band

Folge 4: Folge 4

97 Min.Folge vom 18.07.2015Ab 12

Heute stehen die Sänger Jenniver, Feli, Laura und Engst im Fokus, und die Musiker müssen sich letztmals entscheiden, welcher Gitarrist, Bassist, Keyboarder und Drummer gehen muss. Nachdem feststeht, wer die Instrumente spielt, bleibt die finale Entscheidung: Wer wird Kopf von "Die Band"?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Band
ProSieben

Die Band

Alle 1 Staffeln und Folgen