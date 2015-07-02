Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 02.07.2015
98 Min.Folge vom 02.07.2015Ab 12

Die erste aufregende Woche in Barcelona liegt hinter den Musikern. Nach dem ersten Kennenlernen und dem Abschied eines Keyboarders und eines Gitarristen müssen sie vier neue Band-Konstellationen zusammenstellen und den nächsten Gig vorbereiten. Die Drummer reisen indes nach L.A. und treffen dort auf Star-Schlagzeuger Tommy Lee. Am Ende entscheiden die Musiker, welcher Drummer und welcher Bassist nicht in "Die Band" passen.

