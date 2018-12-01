Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 01.12.2018: Lucas' Lieblingspools
44 Min.Folge vom 01.12.2018
Pool-Designer Lucas Congdon ist mit seinem Business für anspruchsvolle Badelandschaften bereits seit 15 Jahren im Geschäft. Über 150 hochkarätige Projekte hat der Außenarchitekt in dieser Zeit mit seinem Team in die Tat umgesetzt. Von der ersten Entspannungsgrotte bis zum traumhaften Lagunen-Pool, von gigantischen Becken bis zu raffinierten Style-Elementen: Heute besucht Lucas seine ehemaligen Kunden, um zu sehen, wie sich die Pools über die Jahre gehalten haben. Dabei kommen nicht nur nostalgische Erinnerungen hoch, sondern Profi Congdon wird auch für künftige Projekte inspiriert!
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.